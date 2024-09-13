Хоккейный матч на Кубок памяти Олега Шиховцева провели в Балашихе

Победой балашихинского «Ратника» над люберецким «Фениксом» со счетом 6:4 завершился матч-открытие среди любительских команд на Кубок памяти Олега Шиховцева в Балашихе. Именно за эти команды Олег Шиховцев играл в разное время. Турнир, который провели в ледовом дворце «Арена Балашиха» 12 сентября, открыл новый сезон Балашихинской хоккейной лиги.

Олег Шиховцев погиб 22 марта 2024 года во время теракта в «Крокус Сити Холле». Он вместе с семьей оказался в числе тех, кто приехал на концерт группы «Пикник». Во время нападения террористов Олег прикрыл собой жену и дочь.

«Сегодня важный день в истории подмосковного хоккея. Сегодня мы начинаем турнир памяти нашего друга, товарища и коллеги — Олега Шиховцева. Олег долгое время работал в Подмосковье, играл в хоккей. Символично, что именно хоккейным турниром мы чтим его память. Олег был настоящим другом, товарищем, патриотом своей семьи, Подмосковья и страны. Наверно, никто из нас не мог представить, что мы будем проводить такое мероприятие. Искренне соболезную семье Олега. Мы сделаем все, чтобы сохранить память о нашем друге», — сказал Сергей Юров.

Право начать турнир и поучаствовать в символичном вбрасывании шайбы предоставили капитанам команд и близким Олега — его жене Галине и детям. После, команды сыграли три периода по 15 минут каждый.

«Олег был очень добрым и веселым человеком. Всем и каждому помогал. Такому турниру он, безусловно, был бы очень рад! Что касается нас, старшей дочери сегодня сняли швы после трагедии в «Крокусе». Мы понемногу приходим в себя. Учимся жить без папы дальше. Нам очень тяжело», — поделилась Галина Шиховцева.

Второй матч турнира на кубок Олега Шиховцева состоится через неделю. На льду арены встретятся команды двух градообразующих предприятий — «Технопул-Р» и «Рубин». Победителем турнира станет та команда, которая наберет больше всего очков по итогам игр. Каждой команде предстоит сыграть по три игры.