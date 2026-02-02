Холод, ямы и плохой бензин: что игнорируют китайцы, продавая машины россиянам

Эксперт по взаимодействию с Китаем Андрей Коган в интервью отметил специфику стратегии китайских автопроизводителей на международных рынках, включая российский. Об этом пишет РГ.

По его мнению, компаниям из КНР свойственен подход «сначала завоевать рынок, затем адаптироваться», при котором в приоритет ставится быстрое наращивание присутствия и продаж.

Тактика, сформированная в условиях жесткой внутренней конкуренции в Китае и предполагающая постоянное обновление модельного ряда, при выходе за рубеж не всегда успевает за глубокой кастомизацией продукции. На второй план могут отодвигаться такие критически важные для конечного потребителя аспекты, как адаптация к местным климатическим условиям, качеству топлива, особенностям стиля вождения и долгосрочным ожиданиям надежности.

Аналогичная картина, по словам эксперта, наблюдается и в сервисной сфере: дилерские центры открываются быстро, но создание полноценной сети с отлаженными поставками запчастей и высокими стандартами обслуживания требует времени и часто развивается уже по мере эксплуатации проданных автомобилей. В то же время Коган отмечает, что китайские бренды демонстрируют способность к развитию, постепенно улучшая продукт и сервис на основе обратной связи, однако начальный этап для них часто является скорее количественным, чем качественным рывком.

Ранее сообщалось, что служитель потребовал убрать из продажи популярный среди верующих предмет.