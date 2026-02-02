В РПЦ начался бунт: служитель потребовал убрать из продажи популярный среди верующих предмет

Священник Русской Православной Церкви Владислав Береговой высказался о недопустимости практики продажи освященной воды в храмах. Он подчеркнул, что подобные действия прямо противоречат церковным установлениям, которые запрещают извлекать материальную выгоду из распространения святынь. Об этом сообщает « Пронедра ».

Отец Владислав отметил, что случаи, когда святая вода фигурирует в ценниках церковных лавок, вызывают законное недоумение и смущение среди верующих. Он призвал прихожан в таких ситуациях обращаться за разъяснениями к настоятелю храма или в епархиальное управление. Священнослужитель также пояснил, что расфасовка воды в бутылки осуществляется исключительно для удобства людей, но это благое намерение не должно подменяться коммерческой логикой.

Для избежания любых недопониманий батюшка предложил простую альтернативу — приносить с собой собственную тару для набора воды после молебна. Он напомнил, что освящение воды происходит в храмах регулярно, особенно в великие праздники, и каждый может бесплатно приобщиться к этой традиции. Главным принципом, по его словам, должно оставаться благоговейное и безвозмездное отношение к святыне, исключающее любые торговые отношения.

