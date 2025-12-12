Холодец реабилитирован! Какое блюдо из России стало новым рекордсменом по нелюбви

Международный гастрономический гид TasteAtlas снова решил порадовать гурманов — но на этот раз рейтингом блюд, которые скорее вызовут гримасу отвращения, чем аппетит. Опубликован свежий список худших кушаний мира, и удивительно, но Россия в этом году показала отличный результат: в топ-100 «антиделикатесов» втиснулось всего одно наше блюдо.

Пальму первенства (или скорее посох аутсайдера) среди российских яств в этом году заслужил салат индигирка, занявший 65-ю строчку. Его готовят из замороженной рыбы, щедро сдабривая луком, перцем и маслом, — судя по низкому баллу (2,7 из 5), такая кулинарная идея понравилась далеко не всем пользователям. Кстати, наш старый «знакомый» — холодец — сумел исправить свою репутацию и с позором выбыл из антирейтинга, что, безусловно, праздник для всех любителей заливного.

А вот настоящий «парад чемпионов» по части шокирующей еды развернулся в Исландии. Абсолютным победителем, то есть блюдом с самой низкой оценкой, стала половинка бараньей головы под названием «свид». На втором месте — целый ассортимент исландских закусок «торраматюр», способных одним своим видом или названием (бараньи яички или тюленьи ласты) лишить аппетита неподготовленного туриста.

Также в список «не съешь — не попробуешь» вошли: форель, набитая беконом и замотанная в хамон; шведские пельмени из крови и традиционный лондонский заливной угорь. На фоне таких изысков наша индигирка смотрится почти что диетическим и безобидным салатиком. А большинство других русских блюд и вовсе получили вполне приличные оценки и в антирейтинг не попали.

