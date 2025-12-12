Logo

Холодец реабилитирован! Какое блюдо из России стало новым рекордсменом по нелюбви

Эксперты TasteAtlas признали салат индигирка самым невкусным блюдом из России

Общество

Международный гастрономический гид TasteAtlas снова решил порадовать гурманов — но на этот раз рейтингом блюд, которые скорее вызовут гримасу отвращения, чем аппетит. Опубликован свежий список худших кушаний мира, и удивительно, но Россия в этом году показала отличный результат: в топ-100 «антиделикатесов» втиснулось всего одно наше блюдо.

Пальму первенства (или скорее посох аутсайдера) среди российских яств в этом году заслужил салат индигирка, занявший 65-ю строчку. Его готовят из замороженной рыбы, щедро сдабривая луком, перцем и маслом, — судя по низкому баллу (2,7 из 5), такая кулинарная идея понравилась далеко не всем пользователям. Кстати, наш старый «знакомый» — холодец — сумел исправить свою репутацию и с позором выбыл из антирейтинга, что, безусловно, праздник для всех любителей заливного.

А вот настоящий «парад чемпионов» по части шокирующей еды развернулся в Исландии. Абсолютным победителем, то есть блюдом с самой низкой оценкой, стала половинка бараньей головы под названием «свид». На втором месте — целый ассортимент исландских закусок «торраматюр», способных одним своим видом или названием (бараньи яички или тюленьи ласты) лишить аппетита неподготовленного туриста.

Также в список «не съешь — не попробуешь» вошли: форель, набитая беконом и замотанная в хамон; шведские пельмени из крови и традиционный лондонский заливной угорь. На фоне таких изысков наша индигирка смотрится почти что диетическим и безобидным салатиком. А большинство других русских блюд и вовсе получили вполне приличные оценки и в антирейтинг не попали.

