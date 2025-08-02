«Холодная война» на колесах: почему финны устроили автопробег за открытие границы с Россией

Об этом рассказал один из организаторов мероприятия — депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин.

Жители Финляндии требуют открыть границу с Россией. С целью продемонстрировать свою позицию властям финны устроили автопробег.

Люди хотят открытия восточной границы, они хотят иметь возможность видеть своих близких, родственников, семью и любимых, сказал он.

Автопробег согласован с полицией. В нем принимают участие не менее ста машин.

Автопробег прошел к закрытому КПП "Нуйямаа" – одному из крупнейших по пассажиропотоку пунктов пересечения границы.

Напомним, Финляндия в одностороннем порядке закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия объявила о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин.