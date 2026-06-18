Холодные квартиры, туалеты-дырки и никаких сушилок: россиянка показала, как на самом деле живут китайцы

Российская тревел-блогерша Елена в личном блоге «Лайк Трэвэл Путешествия» на платформе « Дзен » поделилась наблюдениями о быте в Китае. В первую очередь она обратила внимание на отсутствие центрального отопления в домах. Зимой в квартирах холодно, ситуация усугубляется влажным климатом.

«Китайцы обогреваются кондиционерами, но их, естественно, не хватает. Максимум можно прогреть одну комнату, в ванной комнате температура как на улице, особенно, если есть окна», — написала автор блога.

Также она отметила, что Китай является одним из основных производителей сушильных машин, однако для большинства населения эта технология остается недоступной из-за нехватки места, денег и устоявшейся привычки сушить вещи на улице.

Кроме того, блогерша рассказала о сохранившейся в китайских квартирах традиционной сантехнике — туалетах в виде дырки в полу. По ее словам, их можно встретить и в старом, и в новом жилье, на вокзалах, в поездах, на рынках, в кафе и общественных туалетах. Современные унитазы с сиденьем тоже есть, но редко — в основном в отелях и торговых центрах, ориентированных на туристов.