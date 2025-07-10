Холодные руки и ноги могут указывать на симптомы опасных заболеваний

Постоянно холодные руки и ноги могут быть как индивидуальной особенностью организма, так и тревожным сигналом о развитии серьезных заболеваний. Врач-терапевт Марат Фаррахов в беседе с RuNews24.ru объяснил, в каких случаях стоит бить тревогу и какие обследования необходимо пройти.

Холодные руки часто встречаются у худощавых людей — тонкий слой подкожного жира хуже сохраняет тепло. Однако, если симптом сопровождается изменением цвета кожи, онемением или болью, это может указывать на проблемы с кровообращением, диабетическую нейропатию, гипотиреоз или аутоиммунные заболевания. Особое внимание стоит обратить на феномен Рейно, при котором пальцы резко белеют или синеют от холода или стресса.

Для диагностики врач сначала соберет анамнез, проверит пульс на конечностях и назначит анализы: общий анализ крови, исследование уровня глюкозы, ТТГ, липидный профиль и маркеры аутоиммунных процессов. В зависимости от результатов пациента могут направить к эндокринологу, ревматологу или сосудистому хирургу.

Коррекция состояния включает несколько подходов. При легких случаях помогут отказ от курения, снижение потребления кофеина, регулярные физические нагрузки и теплая одежда. Если причина в заболевании, потребуется медикаментозное лечение: препараты железа при анемии, гормоны щитовидной железы при гипотиреозе или блокаторы кальциевых каналов при феномене Рейно.

Ранее сообщалось, что врач назвал жару экзаменом для организма.