Столичный регион готовится к очередному витку зимней погоды. По данным Гидрометцентра России, уже в воскресенье в Москву начнет поступать холодный воздух с северо-запада. Это приведет к последовательному понижению температуры. Об этом сообщает Интерфакс .

Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, начало предстоящей рабочей недели встретит жителей города умеренными морозами. В понедельник синоптики прогнозируют дневную температуру в диапазоне от -5 до -10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -7…-12. В Гидрометцентре подчеркивают, что устойчивых двадцатиградусных морозов в ближайшее время не ожидается. Однако в отдельных районах Подмосковья, где небо будет проясняться, ночью возможны локальные понижения температуры воздуха и до -20 градусов.

Таким образом, после периода колебаний погода вернется к сезонной норме, характерной для второй половины февраля. Метеорологи рекомендуют горожанам при планировании дел на начало недели учитывать возвращение зимних условий.

Ранее диетологи Дианова и Мухина напомнили о продуктах, мешающих уснуть ночью.