«Холодный захват»: Москву снова атакует арктический фронт — названы даты
Синоптик Макарова: следующая неделя начнется в Москве с морозной погоды
Фото: [Уборка снега на пешеходных дорожках в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа/Медиасток.рф]
Столичный регион готовится к очередному витку зимней погоды. По данным Гидрометцентра России, уже в воскресенье в Москву начнет поступать холодный воздух с северо-запада. Это приведет к последовательному понижению температуры. Об этом сообщает Интерфакс.
Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, начало предстоящей рабочей недели встретит жителей города умеренными морозами. В понедельник синоптики прогнозируют дневную температуру в диапазоне от -5 до -10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -7…-12. В Гидрометцентре подчеркивают, что устойчивых двадцатиградусных морозов в ближайшее время не ожидается. Однако в отдельных районах Подмосковья, где небо будет проясняться, ночью возможны локальные понижения температуры воздуха и до -20 градусов.
Таким образом, после периода колебаний погода вернется к сезонной норме, характерной для второй половины февраля. Метеорологи рекомендуют горожанам при планировании дел на начало недели учитывать возвращение зимних условий.
