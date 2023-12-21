Холостой сын Газманова рассказал о неожиданных планах на Новый год

42-летний наследник народного артиста является одним из самых завидных свободных мужчин в мире отечественного шоу-бизнеса, но его сердце так и не покорила ни одна женщина.

Даже самый главный семейный праздник Родион Газманов планирует встречать скромно: он не собирается делить вечер с женщиной, отмечать с отцом или друзьями, по крайней мере, сразу. Как певец рассказал изданию «Утро.ру», у него со звездным родственником плотные рабочие графики. Артисты намерены работать, но ненадолго увидятся до начала заказов.

После окончания выступлений Газманов-младший намерен повидать друзей, но, очевидно, уже после боя курантов.

«Первого числа днем я буду спать. С котом. А 4 января у меня в Москве будет концерт», — рассказал о планах певец.

Родион Газманов все еще не выбрал подарок для отца. По его словам, у звездного родственника есть все. Как оказалось, Олег Михайлович большой любитель мясных блюд, и сын постоянно дарит ему что-то вспомогательное для готовки. Например, гриль и коптильню. Не исключено, что в этот раз презентом будут качественные шпажки для шашлыка.