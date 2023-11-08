Хор Городского округа Пушкинский вышел в полуфинал престижного музыкального конкурса

Городской округ Пушкинский славится своими творческими коллективами. На днях местный хор порадовал жителей очередной высотой. Как рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов, хор вышел в полуфинал телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала Россия-1.

«Исполнение композиции „Девицы, красавицы“ из оперы „Евгений Онегин“ покорило звездное жюри и зрителей. Коллектив набрал 96 баллов из 100 и вышел в полуфинал», — рассказал глава округа.

Отметим, что у женского хора «Жемчужина» — поистине золотые голоса. Он состоит из учащихся музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева. В коллективе — 35 человек. Девушки учатся по специальности «Хоровое дирижирование».

Уже скоро вокалисток ждет полуфинал. Девушки будут соперничать с «Московским казачьим хором».