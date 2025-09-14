Хор из Балашихи выступил в Патриаршем Соборе Вооруженных Сил России

Концерт образцового Хора мальчиков и юношей Центра эстетического и музыкально-хорового искусства «Пионерия» имени Г.А. Струве из Балашихи прошел в Главном храме Вооруженных Сил России. Коллектив является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

Хор из Балашихи выступал под руководством выпускника Российской академии музыки имени Гнесиных Артема Александровича Косенкова, хормейстера Заслуженного работника образования Московской области Любови Семеновны Струве и концертмейстера, лауреата международных и всероссийских конкурсов Максима Андреевича Шанского. В программе концерта прозвучали произведения русской духовной музыки.

«Пионерия» – первая детская хоровая студия в Советском Союзе, созданная более семидесяти лет назад Народным артистом РСФСР Георгием Александровичем Струве. Сегодня хор из Балашихи активно выступает на лучших площадках Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Минске, Владимире, Твери и Белгороде.