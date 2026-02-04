Хор «Радость» из Городского округа Пушкинский выступил в Ново-Иерусалимском монастыре

Старший хор «Радость» из Пушкинской детской школы искусств Московской области добился успеха на престижном областном фестивале-конкурсе. Коллектив завоевал звание Лауреата II степени на конкурсе хоровой и вокальной духовной музыки «И мы рожденну Богу поклонимся…».

Финальный тур творческого состязания прошел 31 января в Трапезных палатах Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря в Истре. Конкурс, организованный местной Детской школой искусств, включен в официальный перечень областных мероприятий художественного образования на 2026 год.

Хор под руководством заслуженного работника Московской области Людмилы Тихомировой и концертмейстера Марии Сахарюк представил программу, которая была отмечена жюри за искренность и мастерство. Помимо конкурсной части, поездка запомнилась юным музыкантам экскурсией по знаменитой подмосковной святыне — Ново-Иерусалимскому монастырю, основанному в XVII веке патриархом Никоном.