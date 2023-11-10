Хор Троицкого храма Пушкино стал финалистом областного фестиваля-конкурса духовной песни

Праздничный хор Троицкого храма города Пушкино вышел в финал III Открытого фестиваля-конкурса духовной песни имени святителя Филарета Московского. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Второй тур фестиваля состоялся 7 ноября в Коломне. В нем приняли участие 43 исполнителя духовных песен из разных городов Подмосковья.

Хор Троицкого храма выступал в номинации «Вокальные ансамбли» и исполнил древнерусский духовный стих «Душа моя прегрешная», а также композицию «За Святую Русь помолюсь» на стихи иеромонаха Феофила.

По итогам второго тура члены жюри озвучили имена финалистов. Имена победителей объявят на Гала-концерте фестиваля, который пройдет 9 декабря.