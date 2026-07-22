«Хор Турецкого» против больничных стен: главврач Филатовской объяснил, зачем искусство приходит в палаты

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, как музыка, театр и выставки меняют атмосферу в московских стационарах. По его словам, искусство стирает барьеры между пациентами и врачами, помогая одним настраиваться на выздоровление, а другим — получать короткую передышку, передает Агентство городских новостей « Москва ».

Вечорко привел в пример выступление «Хора Турецкого» в конференц-зале больницы, где рядом оказались пациенты, доктора и медсестры. Он отметил, что подобные мероприятия реализуются в рамках масштабного проекта исцеляющей среды, который развивается при поддержке правительства Москвы, департамента здравоохранения и департамента культуры.

Главврач подчеркнул, что в лечебном процессе участвуют две стороны — пациент и врач, и крайне важно разбавлять настроение, с которым человек поступает в стационар. Эту задачу выполняют концерты, спектакли в детских больницах и экспозиции — например, недавняя выставка современного искусства «Вместе» в МГОБ № 62 в «Сколково». По наблюдениям Вечорко, после таких событий появляется совершенно другая аура, меняется отношение и настрой пациентов, что способствует их выздоровлению.

Для самих сотрудников концерты стали возможностью немного перезагрузиться после ежедневной работы с самыми разными заболеваниями. Искусство, как выразился Вечорко, уже превратилось в неотъемлемую часть московской больницы.