Вопреки ожиданиям, механизм параллельного импорта в России продолжит действовать. Минпромторг официально подтвердил продление этой схемы ввоза товаров без согласия производителей до конца 2026 года, пишет МК.

Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение о пролонгации действия механизма параллельного импорта. Согласно официальному заявлению ведомства, режим, позволяющий ввозить продукцию в обход официальных дистрибьюторов, будет функционировать как минимум до 31 декабря 2026 года.

Статистика демонстрирует устойчивость данного канала поставок. Хотя абсолютное количество автомобилей, ввезенных по такой схеме, незначительно сократилось (с 181 тыс. в 2024 году до 172 тыс. в 2025-м), их доля на рынке увеличилась. На фоне общего падения рыночных объемов доля «параллельного» сегмента выросла с 11,5% до 12,9%, что означает проникновение каждого восьмого нового легкового автомобиля в страну по неофициальным каналам.

Под термин «параллельный импорт» подпадают любые способы ввоза, минующие прямые контакты с правообладателем бренда. Это может быть как оформление техники или машин на частных лиц, так и транзит через государства Евразийского экономического союза. Ключевое условие — отсутствие разрешения от производителя.

Несмотря на пессимистичные прогнозы, звучавшие весной 2024 года после ужесточения правил беспошлинного ввоза из стран ЕАЭС, механизм продолжает успешно функционировать. По подсчетам аналитиков, с момента введения санкционных ограничений общее количество единиц продукции и автомобилей, поступивших в Россию по данному принципу, приблизилось к отметке 600 тысяч. В ведомстве подчеркивают, что схема доказала свою работоспособность и будет сохранена для насыщения рынка.