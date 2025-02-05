«Хороший пример»: депутат ГД Пахомов высоко оценил модернизацию котельной в Красноармейске

Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетили котельную №1, расположенную в Красноармейске.

Объект обеспечивает теплой и горячей водой 107 домов и 21 соцобъект. На территории котельной находится пять котлов. Их общая мощность составляет 55,6 Гкал/час. От котельной расходятся сети длиною почти 25 км.

Предприятию удалось снизить количество аварийных ситуаций благодаря многоэтапной модернизации, которая заняла несколько лет. В 2020 году объект перешел под контроль компании «ТеплоВодоСнабжение». В связи с изношенностью было решено сразу модернизировать систему. В 2021 году специалисты установили новый котел. В 2023 году произвели ремонт на котле №1, в 2024 — №2.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Хороший пример. Некоторым компаниям, которые работают в регионе, можно было взять опыт ТВС в Красноармейске, на заметку», — отметил Сергей Пахомов.

В нынешнем году модернизация будет продолжена. В частности, запланирован ремонт третьего котла и замена труб.