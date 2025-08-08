«Хорошо помню старые времена»: Леонтьев — о возвращении на сцену и новой географии легендарного фестиваля

Валерий Леонтьев впервые публично высказался о своем предстоящем участии в фестивале «Новая волна», который в этом году пройдет в Казани. 76-летний артист признался, что с радостью принял приглашение Игоря Крутого, назвав организатора человеком, который относится к фестивалю как к «родному проекту».

«Казань — древний город с богатейшей и сложной историей, для меня большая честь выступить именно здесь», — поделился певец в интервью «МК». Леонтьев провел параллели между современной «Новой волной» и легендарным юрмальским фестивалем 1980-х: «Я хорошо помню времена, когда все мечтали попасть в Юрмалу — либо как артисты, либо как зрители. Сегодня география изменилась, но суть осталась прежней — открывать новые таланты и радовать публику встречами с любимыми исполнителями».

Это выступление станет особенным событием для поклонников артиста — после громкого прощального тура в 2019 году, посвященного 70-летию певца, Леонтьев практически не появлялся на большой сцене. Однако в ноябре 2024 года он уже нарушил творческую паузу, приняв участие в юбилейных концертах Игоря Крутого, что дало поклонникам надежду на более активное возвращение кумира.