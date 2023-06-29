«Хорошо посидели»: женщина в гостях убила четырех человек и заставила детей убираться

По данным следствия, тела двух женщин и двух мужчин были обнаружены дома у подозреваемой. Убийцей оказалась жительница города Березовска. Она выпивала в гостях у знакомых и ночью поочередно зарезала всех своих собутыльников.

После этого женщина стала угрожать ножом детям, которые находились в квартире. Запуганные подростки убрали за гостьей место преступления от крови, украли телевизор и телефоны хозяев, которые женщина приказала нести к ней домой. По пути ребятам удалось сбежать и рассказать о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

«В дурку, сто процентов. Это же психопатка в чистом виде»; «Хорошо посидели, здорово провели время»; «Ужасный цинизм. Как такое вообще возможно? Зачем ломать жизнь и психику детям?», — прокомментировали произошедшее пользователи Сети.

В настоящей момент женщина находится под стражей и готовится к психиатрической экспертизе.

Ранее мы сообщали о пожаре в карельском городе Беломорск. В данный момент идет поиск пострадавших.