«Хорошо провели время»: вице-президент США ответил на возмущения посетителей Диснейленда

Политик извинился перед другими гостями, которым пришлось столкнуться с большими очередями. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на подкаст Кэти Миллер.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Диснейленд в субботу, 12 июля, что привело к временному закрытию части парка для обычных посетителей. Охрана перекрывала отдельные зоны и аттракционы, что вызвало длинные очереди и недовольство.

Вэнс подчеркнул, что это был его первый визит в парк развлечений и усиленные меры безопасности позволили его семье насладиться аттракционами без очередей. Также он отметил, что хорошо провел время.

