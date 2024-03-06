Хоровой коллектив из Каширы стал победителем международного конкурса «Зажги свою звезду»

Инициатором проведения конкурса выступило Творческое объединение «Созвездие». Главной задачей мероприятия стало открытие новых талантов в сфере культуры. Важно предоставлять для молодежи площадку, на которой они могут демонстрировать свои умения.

Подобные мероприятия позволяют выявлять талантливых ребят, которые впервые выступают. Тем, кто уже прославился в узких кругах, важно развиваться и самосовершенствоваться. Таким образом происходит популяризация искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах.

Члены жюри подвели итоги конкурса:

«Хоровой коллектив «Каширские зори» Центра детского творчества «Светлячок» городского округа Кашира награжден дипломом Лауреата I степени в номинации «Вокальное искусство» (возрастная категория: 24 лет и старше)», — сообщает Администрация городского округа Кашира.

Администрация городского округа Кашира поздравила коллектив, отметила весомый вклад в его развитии руководителя Петрухину Светлану Олеговну и аккомпаниатора Галушкину Наталью Ивановну. Победа ребят — это всегда творческий успех руководителей, которые уделяют коллективу много времени и передают бесценный опыт. Руководителей наградили благодарственными дипломами.