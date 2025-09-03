Хостел в Европе выгнал туриста из-за его национальности
Ynet: Хостел в Боснии и Герцеговине неожиданно выставил израильтянина за дверь
Фото: [Связка ключей в дверном замке/Медиасток.рф]
Израильский турист Офек Леви стал жертвой откровенной дискриминации при заселении в хостел Guest Hostel DADA в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Ynet.
Сообщается, что путешественник, заранее забронировавший размещение через известную платформу, столкнулся с прямолинейным отказом хозяйки заведения по признаку национальности.
По словам Леви, владелица хостела без объяснения причин отказала ему в заселении, рекомендовала найти другое жилье и закрыла ворота перед носом. Обращение в службу поддержки сервиса бронирования принесло лишь символическую компенсацию в 8 евро без предложения альтернативных вариантов размещения.
Леви выразил недоумение, как такой авторитетный сайт с отелями допускает возможность антисемитских проявлений среди партнеров и не обеспечивает эффективные инструменты противодействия дискриминационной практике.
