Москвич не получил работу из-за слишком женственного голоса

В столице житель столкнулся с дискриминацией при приеме на работу из-за слишком женственного голоса. Для решения этой проблемы мужчина обратился за помощью к специалистам, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Врачи из больницы №52 диагностировали у пациента «мутационный фальцет». По словам медиков, это состояние возникает в подростковом возрасте, когда происходит мутация голоса и он остается высоким. Москвич отметил, что эта особенность негативно влияла на его самооценку и препятствовала карьерному росту.

Была проведена операция на щитовидном хряще, к которому прикреплены голосовые связки. Манипуляция направлена на их расслабление, что позволяет пациенту говорить более низким голосом. В результате тиреопластики тембр голоса мужчины стал заметно ниже, почти в 1,5 раза.

