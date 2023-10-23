«Хотел повести себя благородно»: эксперт рассказал, как звездный хирург мог спасти репутацию

Мария Тарханова является директором продюсерского центра «Останкино», а также председателем Союза пиарщиков России. К тому же, недавно она стала гостем встречи, которую организовала Карина Назарова, основательница клиники «МедЭстет». Туда пришли звезды телевидения и кино для того, чтобы послушать про интегративную медицину.

Конечно, речь не могла не зайти о звездном хирурге, который вляпался в настоящий скандал из-за недовольных результатом пациенток. Напомним, ранее Любовь Успенская и Слава обвинили его в непрофессионализме.

Как пишет портал «Дни.ру», со слов Марии Тархановой, Хайдаров хотел замять разгорающийся скандал, но такое количество людей, которые настроились против него, «дискредитируют его образование». Хотя за его плечами мединститут, медакадемия и курсы повышения квалификации.

Тарханова не исключает, что у него, возможно, были врачебные ошибки. Но Тимуру Хайдарову, в любом случае, «помогло бы наличие «гудвилла» – оценки деловой репутации, которая широко распространена на Западе». Он мог бы предотвратить все это, если бы заказал мультидисциплинарное исследование, которое оценивается в баллах.