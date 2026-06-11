«Хотел вернуть владельцу»: суд не поверил студенту, укравшему мопед у Сергея Жукова

В суде осужденный объяснил, что увидел объявление о продаже мопеда и забрал его через курьера, якобы для того, чтобы вернуть владельцу. Супруга Жукова ранее утверждала, что транспорт был приобретен для их сына, который позже заявил о пропаже. Прокуратура в ходе прений настаивала на более строгом наказании для Меркулова, однако суд избрал меру, не связанную с реальным лишением свободы.