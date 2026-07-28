Хотела как лучше, а получила выгорание: психолог объяснила, почему заботу начинают считать обязанностью

Психолог Диана Подольская в беседе с телеканалом «Краснодар» объяснила, когда желание помогать всем становится опасным. По ее словам, синдром спасателя нередко приводит к тому, что окружающие начинают воспринимать заботу как обязанность, а сам человек сталкивается с разочарованием, обидой и эмоциональным выгоранием, хотя искренне хотел сделать как лучше.