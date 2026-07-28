Хотела как лучше, а получила выгорание: психолог объяснила, почему заботу начинают считать обязанностью
Психолог Подольская: синдром спасателя приводит к эмоциональному истощению
Психолог Диана Подольская в беседе с телеканалом «Краснодар» объяснила, когда желание помогать всем становится опасным. По ее словам, синдром спасателя нередко приводит к тому, что окружающие начинают воспринимать заботу как обязанность, а сам человек сталкивается с разочарованием, обидой и эмоциональным выгоранием, хотя искренне хотел сделать как лучше.
Тем временем сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов в разговоре с «Абзацем» сообщил о разработке законопроекта, позволяющего молодоженам прописывать в брачном договоре штрафы за измены и рукоприкладство в семье. Документ проходит стадию проверки и согласования с юристами и общественниками, после чего будет внесен в Госдуму.