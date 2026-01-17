«Хотела подзаработать, но попала под суд». Россиянку осудили в Казахстане за попытку продажи почки

В Павлодарском областном суде Казахстана завершилось слушание уголовного дела в отношении гражданки России. Женщину признали виновной в организации незаконной сделки по трансплантации собственного органа.

Как установило следствие, в 2024 году подсудимая, желая получить крупную сумму денег, через мессенджер Telegram вышла на предполагаемого покупателя для своей почки. Стороны договорились о цене в 50 тысяч долларов США. Для проведения операции россиянка специально приехала в Павлодар, где успела пройти медицинское обследование и получить часть суммы — 5 миллионов казахстанских тенге в качестве предоплаты.

Однако к запланированной трансплантации дело не дошло. Правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность, и женщина была задержана перед самой операцией. В суде она полностью признала вину по статье о покушении на незаконную сделку с органом живого человека.

При вынесении приказа суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние подсудимой и наличие у нее на попечении малолетних детей. В результате ей было назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под стражей в ходе следствия, женщину освободили в зале судебного заседания.

Ранее сообщалось о том, что в КЧР иностранка родила и продала новорожденного ребенка за полмиллиона рублей.