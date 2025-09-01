Хотела уйти, но получила срок: за что наказали уставшую от попоек сожителя россиянку

Россиянка вонзила нож в шею сожителю, но тот сломался, а она поплатилась собственной свободой. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

В Воронеже женщину приговорили к шести годам колонии за попытку расправы над сожителем. Согласно данным Следственного комитета России, инцидент произошел 14 декабря 2024 года в общежитии на ул. Лихачева. Женщина решила бросить своего партнера, который злоупотреблял алкоголем.

Когда она начала собирать вещи, мужчина воспротивился и попытался ее остановить. В результате конфликта обвиняемая схватила нож и ударила его в шею. Однако тот сломался, и ей не удалось завершить задуманное. На помощь вскоре пришли другие жильцы общежития. Суд учел обстоятельства дела и назначил обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы.

