Владельцы новых процессоров AMD Ryzen 5 9600X столкнулись с неожиданной проблемой — растущим числом сообщений о внезапных отказах оборудования. Пользователи на платформах вроде Reddit описывают схожие сценарии, когда стабильно работающая система перестает загружаться без видимых причин. При попытке включения активируются диагностические светодиоды на материнской плате, указывающие на неисправность центрального процессора или оперативной памяти, пишет actualnews .

Особенностью ситуации стало то, что стандартные процедуры восстановления — сброс настроек BIOS, перепрошивка микрокода, замена модулей памяти — не приводят к успеху. В большинстве случаев владельцам приходится обращаться за гарантийной заменой процессора. Примечательно, что многие инциденты зафиксированы на материнских платах производителя ASRock, в частности на моделях серий 600 и 800, включая ASRock B850M.

Некоторые пользователи сообщают о повторных поломках уже после получения замены по гарантии. Один из случаев описывает ситуацию, когда первый процессор вышел из строя осенью 2025 года, а его замена проработала лишь около трех месяцев перед отказом, несмотря на использование актуальной версии BIOS.

На данный момент точная причина массовых инцидентов не установлена. Эксперты и энтузиасты обсуждают две основные гипотезы: наличие скрытого аппаратного дефекта в самой партии процессоров Ryzen 5 9600X либо проблемы в алгоритмах управления питанием (VRM) в BIOS материнских плат ASRock для данной платформы, которые могут приводить к подаче некорректного напряжения на чип. Официальные представители компаний AMD и ASRock пока не прокомментировали ситуацию, что оставляет пользователей в ожидании разъяснений и возможного выпуска исправлений микропрограмм.

