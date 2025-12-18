Хотели в СССР: архив ФСБ показал жесткую реальность после ВОВ

ФСБ России рассекретила архивные материалы, касающиеся обстановки в Кенигсберге и Восточной Пруссии после освобождения территории в 1945 году. Документы были подготовлены органами НКВД и направлялись в руководство страны, сообщает ТАСС .

Согласно опубликованным данным, в мае–июне 1945 года численность немецкого населения в городах и районах Восточной Пруссии превышала 230 тыс. человек. Отмечался приток жителей из центральных районов Германии.

В документах указывается, что после передачи части Восточной Пруссии Польше отношения между польским и немецким населением носили враждебный характер. Фиксировались случаи избиений, грабежей и насильственных действий в отношении немцев. В ряде населенных пунктов возникали конфликты из-за символики и подчинения местной власти.

В докладных записках НКВД отмечалось, что часть немецкого населения выражала готовность покинуть регион и переселиться на территорию СССР, считая это более безопасным вариантом. Также в архивах приведены сведения о борьбе с подпольными нацистскими структурами. В период с 10 мая по 20 июня 1945 года оперативными секторами было арестовано 2070 человек, включая агентов разведки, сотрудников карательных органов и участников диверсионных групп.

По состоянию на 20 июня 1945 года в тюрьмах и лагерях Восточной Пруссии содержались 11 079 человек. После проверки были освобождены 1224 человека, в отношении которых не было выявлено компрометирующих материалов.

Документы также фиксируют отдельные случаи террористической и бандитской активности, направленной против военнослужащих и гражданского населения.

