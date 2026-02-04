Хотите избавиться от долгов? Таролог назвала самый «денежный» день февраля

5 февраля — особый «денежный день», который стоит использовать для решения финансовых вопросов и улучшения материального положения. Об этом в своем телеграм-канале написала популярный таролог Ирэна.

По ее словам, расположение звезд и планет в эту дату усилит связь между разумом и действиями, что позволит людям принимать более взвешенные решения, меньше поддаваясь эмоциям.

Эксперт рекомендует посвятить этот день принятию важных решений, связанных с финансами, статусом и договоренностями. Ирэна отмечает, что 5 февраля станет самым удачным в финансовом плане днем на неделе вплоть до 8 февраля.

Тем, у кого есть долги, кредиты и финансовые обязательства, она посоветовала сделать упор на практическую работу, приносящую деньги «здесь и сейчас». В этот день благоприятно закрывать сделки, получать предоплату и возвращать долги.

С точки зрения дипломатии таролог также советует не тратить силы на активные, но бесперспективные действия, а направить их на переговоры. Например, можно смело инициировать разговор с начальством о повышении заработной платы. Ключевой рекомендацией является поиск выгоды в ситуациях, где она неочевидна для большинства людей.

