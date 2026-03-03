Хотят порвать флаг: русских туристов выслеживают на склонах Грузии и провоцируют на драку

Владелец турагентства в Грузии Цотне Джапаридзе систематически провоцирует конфликты с отдыхающими из России. Предприниматель выслеживает путешественников в одежде с триколором, снимает стычки на видео и выкладывает ролики в сеть с оскорблениями, несмотря на ранее полученное предупреждение от властей, пишет ДП.

На горнолыжных склонах Грузии разворачивается череда скандалов с участием местного предпринимателя. Глава небольшой туристической компании Цотне Джапаридзе целенаправленно ищет среди отдыхающих граждан РФ, замечает на их одежде российскую символику и провоцирует словесные перепалки, фиксируя происходящее на камеру.

Один из инцидентов произошел в начале февраля на курорте Гудаури. Объектом нападок стала молодая пара в кафе. Поводом послужил российский триколор на одежде туристов. Джапаридзе в ультимативной форме потребовал убрать символику, заявив, что грузины не желают ее видеть из-за погибших соотечественников. Когда девушка попыталась парировать, что ее спутник родом из Словакии, бизнесмен назвал мужчину трусом, скрывающим русское происхождение. Перепалка длилась несколько минут, но молодые люди отказались переодеваться и не поддались на провокации. Позже в Сети появился ролик, где Джапаридзе назвал оппонентов свиньями.

Другой эпизод произошел с лыжником в комбинезоне с надписью Russia. Мужчина попытался уехать, услышав претензии, однако грузин продолжил его преследовать. Он пригрозил туристу, что при следующей встрече разговор пойдет иначе, если спортсмен не сменит экипировку.

Известно, что в 2023 году Джапаридзе уже задерживали за драку с россиянами, которую он затеял, услышав русскую речь. Тогда дело ограничилось устным предупреждением. Это не остановило блогера. В середине февраля он выложил видео, где вместе с сообщниками толкает на склоне сноубордиста в куртке с надписью Russia. Пользователи осудили действия компании.

Подобные случаи происходят не только в Грузии. Семья из Москвы столкнулась с агрессией в египетском отеле. Группа британцев вытеснила мать с тремя детьми из шезлонгов у бассейна. Когда одна из женщин толкнула ребенка, за него вступился отец, которого тут же начала избивать вся компания. Мужчину едва не задушили на глазах у детей. Пострадавшие заявили, что персонал не вмешался. В отеле позже сообщили, что сотрудники отреагировали за 11 секунд, развели конфликтующие стороны и вызвали полицию. Однако к приезду правоохранителей британцы покинули отель.