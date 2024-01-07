Хозяева «Мутабора» раскаялись за развратную вечеринку, подарив московскому храму мощи
Фото: [pixabay.com]
Скандально известные прихожане сделали подарок Храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе.
После вечеринки в московском клубе, где присутствовали полуголые сливки шоу-бизнеса, свою порцию хейта получили не только звезды. Заведение подвергалось проверке и было опечатано, а всех причастных к вакханалии осудили в Сети. Недавно «Мутабор» получил иск из-за музыки, которая использовалась в заведении. С клуба хотят изъять свыше 500 тысяч рублей, сообщили ТАСС в суде.
На Рождество хозяева скандального клуба принесли фрагменты мощей святого Николая Чудотворца Храму Знамения иконы Божией Матери и попросили прощения за произошедшее. Там выступили против разврата и дали дополнительны средства для поддержки храма.
«У нас несколько клубов, в том числе и Мутабор, известный по последним событиям. Но мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь», — сказал предприниматель Михаил Данилов на видео для Mash.
По словам бизнесмена, мощи якобы выкупили из Ватикана.
Напомним, что после скандальной вечеринке звезд и владельцев заведения призывали сделать что-то полезное для СВО или раскаяться, отдав часть прибыли на благотворительность. Очевидно, хозяева клуба выбрали не слова, а дело.