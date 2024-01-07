Хозяева «Мутабора» раскаялись за развратную вечеринку, подарив московскому храму мощи

После вечеринки в московском клубе, где присутствовали полуголые сливки шоу-бизнеса, свою порцию хейта получили не только звезды. Заведение подвергалось проверке и было опечатано, а всех причастных к вакханалии осудили в Сети. Недавно «Мутабор» получил иск из-за музыки, которая использовалась в заведении. С клуба хотят изъять свыше 500 тысяч рублей, сообщили ТАСС в суде.

На Рождество хозяева скандального клуба принесли фрагменты мощей святого Николая Чудотворца Храму Знамения иконы Божией Матери и попросили прощения за произошедшее. Там выступили против разврата и дали дополнительны средства для поддержки храма.

«У нас несколько клубов, в том числе и Мутабор, известный по последним событиям. Но мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь», — сказал предприниматель Михаил Данилов на видео для Mash.

По словам бизнесмена, мощи якобы выкупили из Ватикана.

Напомним, что после скандальной вечеринке звезд и владельцев заведения призывали сделать что-то полезное для СВО или раскаяться, отдав часть прибыли на благотворительность. Очевидно, хозяева клуба выбрали не слова, а дело.