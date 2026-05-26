Хозяин крепостного рва: на Балтийской косе бобер устроил гигиеническую процедуру прямо перед толпой туристов
На Балтийской косе бобер показал туристам, как он умывается в крепостном рву
В Калининградской области настоящим событием для путешественников стала встреча с обитателем Балтийской косы. В воскресенье, 24 мая 2026 года, в разгар туристического сезона, посетители частного музея «Старый люнет» стали свидетелями необычного зрелища. Пока одна часть группы слушала экскурсию, другие любовались огромным бобром, который совершенно не обращал внимания на посторонних, передает «Русский Запад».
Животное находилось на своем привычном месте — на берегу крепостного рва. Его не смущала усиленная громкоговорителем речь экскурсовода, доносившаяся со стороны укрепления, ни пристальные взгляды десятков пар глаз с дороги. Тот, кто в прошлые годы предпочитал оставаться в тени и скрываться от людей, внезапно перестал стесняться. Бобер спокойно занимался своими делами — приводил себя в порядок у всех на виду. Как будто напоминая случайным гостям: а разве не он здесь главный хозяин территории?