Хозяин крепостного рва: на Балтийской косе бобер устроил гигиеническую процедуру прямо перед толпой туристов

В Калининградской области настоящим событием для путешественников стала встреча с обитателем Балтийской косы. В воскресенье, 24 мая 2026 года, в разгар туристического сезона, посетители частного музея «Старый люнет» стали свидетелями необычного зрелища. Пока одна часть группы слушала экскурсию, другие любовались огромным бобром, который совершенно не обращал внимания на посторонних, передает « Русский Запад ».

Животное находилось на своем привычном месте — на берегу крепостного рва. Его не смущала усиленная громкоговорителем речь экскурсовода, доносившаяся со стороны укрепления, ни пристальные взгляды десятков пар глаз с дороги. Тот, кто в прошлые годы предпочитал оставаться в тени и скрываться от людей, внезапно перестал стесняться. Бобер спокойно занимался своими делами — приводил себя в порядок у всех на виду. Как будто напоминая случайным гостям: а разве не он здесь главный хозяин территории?