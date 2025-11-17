«Хозяйка-притворщица не пускает в квартиру»: семья два года не может въехать в купленное за 13 млн рублей жилье

В Санкт-Петербурге семья уже два года не может въехать в квартиру, купленную за 13 млн руб., передает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Причиной стала ее хозяйка — она решила продать квартиру, поскольку та напоминала ей о супруге. Сделка проводилась через официальное агентство недвижимости и нотариуса, все документы были в порядке.

Кроме того, переход права собственности к новым владельцам зарегистрировала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Однако через месяц после совершения сделки пенсионерка заявила, что ее обманули мошенники при продаже квартиры. На основании этого заявления суд наложил арест на недвижимость, хотя покупатели уже полностью рассчитались за жилье.

По информации телеграм-канала, в отношении бывшей хозяйки квартиры была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что она обладает склонностью к притворству.

Эксперты отметили у пенсионерки высокий уровень интеллекта и артистические способности, которые позволили ей эффектно ввести в заблуждение покупателей.

Разбирательство по этому делу в суде продолжается. Пенсионерка продолжает проживать в квартире, которая юридически принадлежит другим людям.

