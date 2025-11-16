Собственники из России лишились недвижимости в Египте из-за долгов застройщика

Российские семьи столкнулись с масштабной потерей недвижимости в Египте, лишившись элитных апартаментов в Шарм-эль-Шейхе, которые были приобретены более 15 лет назад. Об этом информировала «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным издания, несколько граждан РФ еще в 2008 году инвестировали в покупку квартир в престижном комплексе Royal Oasis. Однако вскоре после заключения сделок выяснилось, что земельный участок под жилым комплексом фактически принадлежит Housing and Development Bank, а не застройщику.

Как поясняют сами пострадавшие, изначально эта ситуация не казалась критичной. Юридически вопрос был урегулирован долгосрочной арендой: мать бизнесмена-застройщика взяла землю в аренду у банка на 100 лет. Тем не менее, после внезапной смерти предпринимателя вскрылись его многомиллионные долги перед тем же финансовым учреждением.

В результате, для погашения задолженности сына, пожилая женщина в 2025 году была вынуждена передать банку права на весь жилой комплекс. Новый собственник, получив соответствующее судебное решение, немедленно приступил к силовому захвату недвижимости. Квартиросъемщики были принудительно выселены, а на их дверях сотрудники банка сменили замки. По мнению экспертов, шансы вернуть утраченное имущество у российских семей практически равны нулю.

