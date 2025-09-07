Хозяйка «тюрьмы для собак» в Чехове Волкова задержана за жестокое обращении с животными и мошенничество

В городе Чехове Московской области силовики задержали Карину Волкову, владелицу зоогостиницы DogTown, где, по данным источника РЕН ТВ, жестоко обращались с животными.

В середине уходящей недели стало известно, что чеховский зооотель превратился в «тюрьму для собак» для блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA. В заведении, которое позиционирует себя как место с высоким уровнем сервиса, их питомцы содержались в неприемлемых условиях. Пострадавшие вместе с другими недовольными клиентами выразили возмущение качеством услуг этого дорогостоящего сервиса передержки.

Прокуратура осуществила проверку, по итогам которой Волкова была арестована по обвинениям в жестоком обращении с животными и совершении мошеннических действий.