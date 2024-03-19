HR-эксперт Валинуров пояснил, законно ли решение ЦЕРН о прекращении сотрудничества со российскими специалистами

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) осенью прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами, имеющими связи с нашей страной. HR-эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, законно ли это решение. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, по ТК РФ работника нельзя уволить по национальному признаку.

Эксперт добавил, что здесь есть уточнение — организация прекращает сотрудничество, но не увольняет, поэтому в данном случае нарушения закона нет. Таким образом, ученые перестают принимать участие в совместных проектах, не находятся в Швейцарии и трудоустроены в течественных компаниях.