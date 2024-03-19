HR-эксперт Валинуров пояснил, законно ли решение ЦЕРН о прекращении сотрудничества со российскими специалистами
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) осенью прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами, имеющими связи с нашей страной. HR-эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, законно ли это решение. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, по ТК РФ работника нельзя уволить по национальному признаку.
Эксперт добавил, что здесь есть уточнение — организация прекращает сотрудничество, но не увольняет, поэтому в данном случае нарушения закона нет. Таким образом, ученые перестают принимать участие в совместных проектах, не находятся в Швейцарии и трудоустроены в течественных компаниях.