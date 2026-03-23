Храм без священника, но с верой: как жители липецкого села спасают церковь 1876 года

В селе Слободка Лебедянского округа продолжает теплиться вера. Несмотря на то что официальные богослужения в церкви Николая Чудотворца давно не проводятся, местные жители по-прежнему приходят сюда с молитвой. Здание, возведенное еще в 1876 году, остается важным духовным центром для сельчан.

Как рассказали в пресс-службе правительства Липецкой области, люди сами обустроили пространство внутри храма. Они принесли сюда много икон и организовали подобие алтаря: поставили деревянный стол, накрытый красной тканью, и подготовили место для чтения священных текстов.

Старинная постройка привлекает не только местных жителей, но и путешественников. Туристы часто приезжают в Слободку, чтобы своими глазами увидеть настенные фрески XIX века, которые сохранились в храме до нашего времени.

Справка: Церковь Николая Чудотворца в селе Слободка была построена в 1876 году. В советское время храм был закрыт и долгое время находился в запустении. Несмотря на отсутствие регулярных богослужений, здание представляет собой историческую и культурную ценность благодаря сохранившимся элементам росписи и архитектуре, характерной для второй половины XIX века.