Храм против чиновников: в Тульской области церковь судится с властью

В Тульской области разгорается судебное разбирательство между церковью и властью. Приход Свято-Никитинского храма из села Березово Суворовского района подал иск в Арбитражный суд против администрации муниципального образования Юго-Восточное. Информация об этом появилась в картотеке суда 11 марта 2026 года.

Детали исковых требований пока не разглашаются, однако юристы отмечают, что подобные споры в арбитражной практике чаще всего касаются имущественных прав или земельных отношений. По всей видимости, речь может идти о признании права собственности на здание храма, узаконивании какой-либо постройки или о межевании земельного участка, прилегающего к храмовому комплексу.

Сам Свято-Никитинский храм имеет богатую и загадочную историю. Официально годом его основания считается 1806-й, однако во время реставрационных работ в фундаменте обнаружили камень с выбитой на нем датой — 24 июня 1700 года. Это породило среди краеведов версии, что храм мог быть построен значительно раньше.

В архитектурном плане церковь уникальна: у нее три придела. Главный освящен во имя святого великомученика Никиты, левый — святых бессребреников Космы и Дамиана, правый — святых жен-мироносиц. До революции храм был подворьем Свято-Афанасьевского женского монастыря.

В советское время церковь постигла печальная участь: в 1936 году ее закрыли, а в здании устроили ремонтные мастерские и гараж. Тракторы заезжали внутрь через проломы в стенах. Лишь в 1993 году полуразрушенный храм вернули верующим, и началось его медленное восстановление. Главный престол освятили только в 2004 году.

Сегодня приход не только ведет службы, но и благоустраивает территорию. Благодаря стараниям настоятеля, отца Михаила, у храма появился настоящий «музей под открытым небом»: скульптурки зверей, поделки, старый самосвал ЗИЛ, качели и даже части колеса обозрения. Местные жители шутя называют это место «Мультиплощадкой» или «Диснейлендом».

Рядом с храмом находится святой источник в честь Космы и Дамиана, где оборудована купальня, а также дом для паломников.

Чем именно не устроила приход местная администрация, станет известно в ходе судебных заседаний.

Легенда о старце Федоре Кузьмиче

В селе Березово существует предание, что после смерти императора Александра I здесь появился старец Федор Кузьмич, который, по слухам, был императором, ушедшим от мирской жизни. Он поселился на мельнице, отличался нежной кожей рук (не крестьянской) и общался только с батюшкой местного храма. Позже он исчез так же тайно, как и появился.

Святой источник

