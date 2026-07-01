Храм сгорел, а крест уцелел: что нашли под алтарем Свято-Никольской церкви после июньского пожара
KP.RU: закладной крест обнаружили в подклети сгоревшего Свято-Никольского храма
Разбор завалов после июньского пожара в Свято-Никольском деревянном храме обернулся находкой, которая переписала историю церкви. В подклети под алтарем сотрудники Ессентукского историко-краеведческого музея вместе с настоятелем обнаружили деревянный закладной крест. На уцелевшем артефакте сохранилась надпись, свидетельствующая, что строительство храма началось 19 мая 1863 года. Прежде датой закладки ошибочно считался 1826 год, передает stav.kp.ru.
Кроме того, крест содержит имя священника — Димитрия Макарова Карагачева, благословившего начало работ. Уникальный предмет уже передан в музей, где специалисты приступили к его реставрации. После завершения восстановления крест займет место в постоянной экспозиции.
Особую ценность находке придает то, что она пережила разрушительный пожар. Более полутора веков крест оставался скрытым под алтарем. Для прихожан это стало глубоко символичным событием: храм почти полностью утрачен, но предмет, с которого начиналась его история, уцелел.