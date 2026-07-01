Храм сгорел, а крест уцелел: что нашли под алтарем Свято-Никольской церкви после июньского пожара

Разбор завалов после июньского пожара в Свято-Никольском деревянном храме обернулся находкой, которая переписала историю церкви. В подклети под алтарем сотрудники Ессентукского историко-краеведческого музея вместе с настоятелем обнаружили деревянный закладной крест. На уцелевшем артефакте сохранилась надпись, свидетельствующая, что строительство храма началось 19 мая 1863 года. Прежде датой закладки ошибочно считался 1826 год, передает stav.kp.ru .

Кроме того, крест содержит имя священника — Димитрия Макарова Карагачева, благословившего начало работ. Уникальный предмет уже передан в музей, где специалисты приступили к его реставрации. После завершения восстановления крест займет место в постоянной экспозиции.

Особую ценность находке придает то, что она пережила разрушительный пожар. Более полутора веков крест оставался скрытым под алтарем. Для прихожан это стало глубоко символичным событием: храм почти полностью утрачен, но предмет, с которого начиналась его история, уцелел.