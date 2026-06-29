Храм за колючей проволокой: две осужденные в Котельниче сделали шаг, который перечеркнул прошлое

В исправительной колонии № 33, расположенной в Котельниче, две осужденные женщины сознательно переступили порог храма, действующего прямо на режимной территории, чтобы принять таинство крещения. Обряд совершил протоиерей Владимир Кряжевских, который предварительно провел с женщинами цикл огласительных бесед. Он объяснил основы православного вероучения, смысл евангельских заповедей и значение духовной жизни.

После завершения подготовки состоялось само таинство. В завершение новообращенным вручили нательные кресты и духовную литературу. В региональном управлении ФСИН подчеркнули, что обращение к вере часто становится для осужденных переломным моментом: религия дает внутреннюю опору, помогает переживать тяготы заключения и выстраивать новые жизненные ориентиры. Представители колонии отметили, что подобные духовные практики вписаны в общий процесс ресоциализации и могут сыграть заметную роль в подготовке человека к жизни после освобождения.