Храни переписку, где хочешь: энтузиасты создали альтернативный сервер для MAX и «ТамТам»

Разработчики представили проект OpenMAX с открытым кодом, позволяющий запустить собственный бэкенд для мессенджеров. Одновременно появился инструмент для удаления предустановленного MAX на Android.

В сообществе разработчиков произошло событие, способное изменить ландшафт использования отечественных мессенджеров. Представлен проект OpenMAX — работающий прототип открытого серверного решения для приложений MAX и «ТамТам». Авторы инициативы методом реверс-инжиниринга восстановили протокол взаимодействия с официальной инфраструктурой и создали эмулятор, потенциально способный заменить оригинальный бэкенд после соответствующей доработки клиентов. Основная цель — дать пользователям возможность подключаться к альтернативной серверной части, сохраняя совместимость с привычными программами.

Исходные коды проекта опубликованы на GitHub под лицензией BSD и написаны на Python. Для хранения переписки предусмотрена поддержка нескольких систем управления базами данных: MariaDB, MySQL и SQLite. Техническим условием работы сервера является наличие X.509-сертификата и закрытого ключа, причем для тестов допускается использование самоподписанных сертификатов. OpenMAX представляет собой конкретную заготовку для тех, кто готов погрузиться в настройку собственной коммуникационной платформы.

Процесс развертывания ориентирован на подготовленных пользователей: необходимо клонировать репозиторий, установить зависимости через pip, настроить переменные окружения, импортировать структуру таблиц и запустить скрипт. После создания учетной записи можно подключаться с любого клиента, совместимого с официальными серверами api.oneme.ru или api.tamtam.chat.

Практически одновременно с OpenMAX появился еще один проект — MaxBlocker, предназначенный для управления предустановленным мессенджером MAX на Android. Инструмент позволяет отключать или полностью удалять приложение для текущего пользователя, а при необходимости столь же легко возвращать его обратно. MaxBlocker работает через отладочный мост ADB и не требует root-прав, что делает его доступным для широкого круга владельцев смартфонов, столкнувшихся с невозможностью удалить предустановленный софт штатными средствами.