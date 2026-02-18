Хранители трасс: курская компания «Терра» встала на защиту водителей от стихии

Погода этой зимой продолжает испытывать дорожников Курской области на прочность. Чередование аномальных морозов, метелей и ледяных дождей создает серьезные проблемы для водителей на трассах. Однако специалисты дорожной компании «Терра» в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность на ключевых участках, передает chr.mk.ru.

Бригады предприятия дежурят на трассе Р-298, ведущей из Курска в сторону Воронежа, а также на участке федеральной дороги Р-22 «Каспий», проходящем через поселок Кшенский в Советском районе до трассы М-4 «Дон». Компания «Терра», образованная в 2014 году, специализируется на содержании и ремонте автомобильных дорог, располагая собственной производственной базой и современным автопарком . В Советском районе, где расположен один из ключевых участков, предприятие даже искало дорожных рабочих для усиления бригад .

Помимо обработки асфальта противогололедными смесями для борьбы со снежными заносами и обледенением, специалисты регулярно очищают мосты от грязи и пыли, лестничные сходы — от снега и льда, а также водоотводные лотки мостовых сооружений.

В компании «Терра» подчеркнули, что их бригады работают круглосуточно и в любую погоду — и в метель, и в ледяной дождь — чтобы движение на закрепленных участках оставалось максимально безопасным и комфортным для автомобилистов.