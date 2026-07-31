Храпит и замирает дыхание — сердце под ударом: кардиолог объяснил, когда храп превращается в болезнь
Кардиолог Кокин: апноэ повышает риск сердечно-сосудистых болезней
Кардиолог Евгений Кокин в беседе с Lenta.ru объяснил, в каких случаях храп становится угрозой для сердца. По его словам, если храп сопровождается резкими пробуждениями, ощущением удушья или выраженной дневной сонливостью, откладывать визит к врачу не стоит.
Специалист пояснил, что во время эпизодов апноэ уровень кислорода в крови падает, организм воспринимает это как стресс и отвечает выбросом гормонов, которые повышают артериальное давление и частоту сердечных сокращений, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.