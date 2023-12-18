Хромой Буйнов напугал россиян своим внешним видом

Артист больше не может скрывать своих проблем со здоровьем, что выяснилось на последних съемках.

Александру Буйнову уже 73 года, и значительную часть своей жизни он посвятил творчеству. Артист не из тех, кто жалуется на здоровье, даже если речь заходит про рак. Его диагностировали звезде 20 лет назад. Певец благодаря рекомендациям врачей и лечению смог справиться и достичь ремиссии. Несмотря на это, иногда самочувствие подводит исполнителя.

Как сообщает портал «Дни.ру», Буйнов напугал поклонников своим внешним видом. Недавно он поучаствовал в одном из праздничных концертов, с блеском выступил и ушел за кулисы. Съемка оттуда показала, что артист хромает и с трудом передвигается.

Из-за чего артисту тяжело ходить пока неизвестно. Не исключено, что это временный недуг. Однако сам Буйнов ситуацию со своим здоровьем не комментировал.