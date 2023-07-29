Хромой охранник в Омске поджег бытовку с тремя людьми ради мести

Мужчина повздорил с двумя рабочими и их приятелем. А после, чтобы проучить обидчиков, поджог бытовку, в которой те находились, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

По версии правоохранителей, инцидент произошел в ночь на 28 июля. Мужчины поссорились, после чего один из них был выставлен за дверь. Драться ос обидчиками он не решился, так как недавно перенес серьезный перелом ноги, но проучить их желание засело плотно в его голове. Ничего лучше он не придумал, как попросту чиркнуть спичкой.

«Конфликт продолжился в строительной бытовке, куда зашел к двум рабочим посторонний мужчина. Выйдя из бытовки, через некоторое время охранник, желая отомстить, облил дверь и крыльцо вагончика горючей жидкостью и, понимая, что внутри помещения находятся трое людей, желая причинить им телесные повреждения, безразлично относясь к их возможной смерти, поджег подсобку», - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

На беду зачинщика огонь быстро обнаружили и потушили. Мужчина задержан. По факту содеянного возбуждено уголовное производство, уточнили в СК.