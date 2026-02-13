Хроническая усталость, давление и диабет: врач предупредил об опасности апноэ, о котором вы можете не догадываться

Миллионы людей по всему миру страдают от апноэ во сне, даже не подозревая об этом. Такое предупреждение сделал врач общей практики Ксанд ван Туллекен в интервью Daily Mirror.

Медик объяснил, что апноэ — это состояние, при котором дыхательные пути перекрываются, и дыхание останавливается на несколько секунд. Первыми сигналами становятся недосып и хроническая усталость, которые человек часто списывает на стресс или перегрузки. Однако со временем болезнь провоцирует серьезные осложнения: повышение артериального давления, сердечно-сосудистые патологии и диабет второго типа.

Главная опасность, по словам специалиста, заключается в том, что пациенты годами остаются без лечения, поскольку апноэ протекает скрыто. Чтобы вовремя выявить нарушения, ван Туллекен рекомендовал использовать специальные гаджеты, фиксирующие храп, а также умные часы и браслеты, отслеживающие уровень кислорода в крови. Косвенным признаком могут стать и жалобы окружающих на слишком громкий или прерывистый храп.

Врач подчеркнул: во многих случаях апноэ удается полностью устранить или существенно облегчить его течение, отказавшись от курения и алкоголя. Эффективны также специальные дыхательные маски, а в сложных ситуациях пациентам предлагают хирургическое вмешательство.