Хроника событий: учитель русского языка скончалась после нападения 17-летнего школьника в Перми
Properm: в Пермском крае школьник убил классного руководителя ножом
В Добрянке 17-летний ученик атаковал свою классную руководительницу у школы. Педагог скончалась, нападавший задержан, на месте продолжают работать правоохранители, сообщает properm.
В Добрянке зафиксирован чрезвычайно тяжелый случай нападения. Утром, около 8:00, 17-летний подросток нанес несколько ножевых ранений своей классной руководительнице у здания школы.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что педагог была срочно госпитализирована и находилась в крайне тяжелом состоянии. Для оказания помощи была направлена санитарная авиация из Перми с мультипрофильной бригадой врачей.
Нападавший задержан
Правоохранительные органы немедленно отреагировали на происшествие. Подросток был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В ближайшее время материалы дела будут переданы в следственные органы для дальнейшего расследования.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, фиксируя все обстоятельства и обеспечивая безопасность образовательного учреждения.
Жертва оказалась классной руководительницей
По уточненным данным, пострадавшей была классная руководительница подростка, учитель русского языка и литературы Олеся Багута.
Печальный исход и реакция властей
Несмотря на экстренные меры медиков, учительница скончалась. Губернатор Пермского края выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшей, отметив трагичность происшествия для педагогического сообщества региона.