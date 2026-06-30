Хруст под ногами и шумный лифт: строительный эксперт назвал главные дефекты новостроек

Первые недели после заселения новоселы обычно пребывают в эйфории и не замечают мелких недоделок. Но проходит месяц-другой, и начинается настоящий жилищно-коммунальный квест. Строительный эксперт Валентин Маломыжев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказал, какие дефекты чаще всего обнаруживаются в новостройках и кто за них в ответе.

Вентиляция — классика жанра, напомнил эксперт. Шахты нередко оказываются забиты строительным мусором, а в одном из случаев эксперту встретилась вентиляция, попросту залитая бетоном. Пришлось вскрывать стены на нескольких этажах. Кстати, похожая история происходит и со слаботочными системами — гофротрубы для интернета тоже могут оказаться залиты раствором. Тогда выбор невелик: долбить стены или тянуть кабель снаружи.

Счетчики воды, тепла и электричества — еще одна ахиллесова пята. Они работают некорректно, подключены не к той квартире или оказываются неисправными с самого начала.

Полы тоже таят сюрпризы. Если перед укладкой покрытия строители забыли пропылесосить стяжку, жильцы рано или поздно услышат характерный хруст. Под ламинатом перекатываются мелкие камни, которые со временем превращаются в пыль. Отмыть ее невозможно — придется разбирать пол и чистить основание. А примерно через год после заселения появляются усадочные трещины, которые могут расти даже спустя несколько лет.

Кто виноват? Чаще всего ругают застройщиков, но эксперты считают иначе. Основные причины — ошибки на стадии проектирования и строительства. Строительные косяки обсуждаются громко и часто, а недочеты проектировщиков остаются в тени, хотя встречаются регулярно. Показательный случай: квартира рядом с лифтовой шахтой. Днем шум незаметен, а ночью движение кабины слышно отчетливо, и люди не могут спать. Проблема была заложена еще в проектном решении.

Чем современные новостройки уступают старым домам? При всех плюсах — планировках и внешнем виде — минусов хватает. Нехватка парковок, стройка под окнами в течение нескольких лет, проблемы с регистрацией, усадка здания, из-за которой двери перестают закрываться, перебои с коммуникациями. Отдельная история — плохая звукоизоляция и плотная застройка, из-за которой в квартирах мало света, а во дворе сыро. Плюс атмосфера временного проживания: много съемных квартир, соседи годами не знают друг друга, а рядом с ЖК могут оказаться магистрали, промзоны или сортировочные центры с постоянным шумом и запахами.

При этом, как подчеркнул Маломыжев, однозначно сказать, что старые дома лучше новых, нельзя. У каждого формата свои плюсы и минусы, и выбор в конечном счете зависит от приоритетов конкретной семьи.