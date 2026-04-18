Худеем во сне: как правильно выдержать ночную паузу чтобы вес уходил сам

Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения представили доказательства того, что для поддержания формы важно не только количество калорий, но и точное время их употребления. Оказалось, что биологические часы организма диктуют свои правила усвоения пищи.

Ранний старт и ночная пауза

Масштабное пятилетнее исследование, охватившее более семи тысяч человек в возрасте от 40 до 65 лет, выявило четкую закономерность. Люди, предпочитающие завтракать рано и завершать последний прием пищи задолго до сна, имеют более низкий индекс массы тела (ИМТ). Ключевым фактором успеха эксперты называют продолжительный ночной перерыв в еде — чем дольше организм отдыхает от пищеварения в темное время суток, тем эффективнее он справляется с лишними килограммами.

Циркадные ритмы против лишнего веса

Эпидемиолог Лусиана Понс-Муссо объясняет этот феномен работой внутренних биологических часов. Организм человека настроен на активный метаболизм в первой половине дня. Поздние завтраки и привычка перекусывать на ночь вступают в конфликт с циркадными ритмами, что неизбежно ведет к накоплению жировых отложений. Особенно ярко эта связь прослеживается у женщин: поздние приемы пищи и частые перекусы почти всегда коррелируют с ростом ИМТ.

Хрононутрициология: новый взгляд на диету

Ученые подчеркивают, что их выводы относятся к области хрононутрициологии — науки о взаимосвязи питания и времени. Интересно, что пропуск завтрака, вопреки популярным мифам, не дает мужчинам особых преимуществ в похудении, если общее количество калорий остается прежним. Хотя исследование установило лишь статистическую связь, специалисты уверены: синхронизация приемов пищи с естественными биоритмами — это один из самых простых и эффективных способов сохранить здоровье и стройность без изнурительных ограничений.